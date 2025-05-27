Fenerbahçe'nin ABD'li basketçisi kutlamalara Atatürk'ün sözleriyle damga vurdu

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Fenerbahçe'nin ABD'li basketçisi kutlamalara Atatürk'ün sözleriyle damga vurdu

Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis, kutlamalarda yaptığı şampiyonluk konuşmasında taraftarlara Atatürk’ün sözleriyle seslendi.

Fenerbahçe’nin EuroLeague şampiyonluğunda önemli rol oynayan Nigel Hayes-Davis, Bağdat Caddesi’nde düzenlenen kutlamalarda mikrofonu eline alarak taraftarlara seslendi. Davis, konuşmasında Atatürk’ten alıntı yaptı.

Avrupa’nın en büyük kupasını kazandıklarını ve bunun bir duruşun, bir inancın, bir karakterin zaferi olduğunu dile getiren Davis, şu sözleri kullandı:

“Bu başarı, sadece bir koçun taktiğiyle ya da oyuncuların yeteneğiyle gelmedi. Bu seviyeye, yalnızca sportif başarıyla gelinmez. Bu başarı; inanan bir takımın, vazgeçmeyen bir camianın, her zaman yanımızda olan siz büyük taraftarımızın eseridir.

Bu kupa, Fenerbahçe’nin sahip olduğu değerleriyle kazanıldı, sadece oynayarak değil… Çok çalışarak, birbirimize inanarak, asla dağılmayarak, vefayı unutmadan, birlikle, omuz omuza yürüyerek ve adil olarak…

Çünkü Fenerbahçe, sadece bir kulüp değil; bir tavırdır, bir duruştur, bir ilkedir.

Büyük önder, büyük lider Atatürk’ün de dediği gibi:

“Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.” ve “Zafer bir inanç işidir, inanmayanların zaferi yoktur.”

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