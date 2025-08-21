Fenerbahçe'nin acı günü

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin acı günü

Fenerbahçeli eski milli basketbolcu Hüseyin Kozluca, 87 yaşında vefat etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Hüseyin Kozluca, 87 yaşında vefat etti.

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Miras'ımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Son Haberler
Doğumun ölümü
Doğumun ölümü
İki kadının cansız bedeni bulundu! Şehri karıştıran olay...
İki kadının cansız bedeni bulundu! Şehri karıştıran olay...
IMF eski başekonomistinden bitcoin hakkında flaş itiraf: “Yanıldım”
IMF eski başekonomistinden bitcoin hakkında flaş itiraf: “Yanıldım”
3 adreste 500 bin TL’lik vurgun! 84 suç kaydı bulunan kadın yakalandı
3 adreste 500 bin TL’lik vurgun! 84 suç kaydı bulunan kadın yakalandı
Karadeniz Kültür Buluşması renkli görüntülere sahne oldu
Karadeniz Kültür Buluşması renkli görüntülere sahne oldu