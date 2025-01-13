Fenerbahçe’nin Ahmed Kutucu planı ortaya çıktı

Fenerbahçe, Eyüpspor formasını giyen Ahmed Kutucu için harekete geçmeye hazırlanıyor. Golcü oyuncu için sarı lacivertlilerin planı ortaya çıktı. Fenerbahçe yönetimi, transfer için para ve takas formülünü devreye koymaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler 2.5 milyon euro nakit paranın yanı sıra takasta takımda düşünülmeyen Levent Mercan ile Bartuğ Elmaz’ı kullanmayı planlıyor.

Golcü oyuncu için en az 10 milyon euro isteyen Eyüpspor yönetiminin teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Süper Lig’de bu sezonun en flaş performanslarından birini gösteren Ahmed Kutucu bu sezon oynadığı 19 maçta 9 gol attı ve 5 asist yaptı.