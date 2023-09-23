Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak.
Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu belli oldu.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu;
"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir."