Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak.

Sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu belli oldu.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu;

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir."

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