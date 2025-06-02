Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferine eleştiri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferine eleştiri

Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferi için anlaştığı haberleri yayılırken Murat Aşık bu ismi eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in bitmesinin ardından transfer haberleri yavaş yavaş geliyor. Fenerbahçe'nin anlaştığı Senegalli oyuncu Amara Diouf'un sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.

"ADAM KABİLEDE DOĞUYOR, MAĞARA OLAYI DOĞRU"

Bu transferi değerlendiren yorumcu Murat Aşık "Doğumu Avrupa’da değilse, hepsinin yaşında oynama var. Mağara olayı doğru. Adam bir kabilede doğuyor, kayıt falan yok. İbrahim Tatlıses, “Ben mağarada doğmuşum” der. 1 Ocak doğumlu. Fenerbahçe’nin büyük takım refleksi, 16 yaşındaki Amara Diouf olmamalı. Vlahovic, Mitrovic ve Doku’ya ne oldu?" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
41 yıl sonra Avrupa kupası getirdi, kovulması tartışılıyor
41 yıl sonra Avrupa kupası getirdi, kovulması tartışılıyor
Düğünlerinde final maçını dev ekrandan izlediler
Düğünlerinde final maçını dev ekrandan izlediler
Mehmet Uçum'dan 'yüzde 50+1' mesajı! Madde madde sıraladı
Mehmet Uçum'dan 'yüzde 50+1' mesajı! Madde madde sıraladı
Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferine eleştiri
Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferine eleştiri
Özgür Özel’in Suriye modeli!
Özgür Özel’in Suriye modeli!