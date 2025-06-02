Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferine eleştiri

Trendyol Süper Lig'in bitmesinin ardından transfer haberleri yavaş yavaş geliyor. Fenerbahçe'nin anlaştığı Senegalli oyuncu Amara Diouf'un sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.

"ADAM KABİLEDE DOĞUYOR, MAĞARA OLAYI DOĞRU"

Bu transferi değerlendiren yorumcu Murat Aşık "Doğumu Avrupa’da değilse, hepsinin yaşında oynama var. Mağara olayı doğru. Adam bir kabilede doğuyor, kayıt falan yok. İbrahim Tatlıses, “Ben mağarada doğmuşum” der. 1 Ocak doğumlu. Fenerbahçe’nin büyük takım refleksi, 16 yaşındaki Amara Diouf olmamalı. Vlahovic, Mitrovic ve Doku’ya ne oldu?" ifadelerini kullandı.