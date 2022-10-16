﻿Fenerbahçe Ankara'da: 6 futbolcu kadroda yok 

Fenerbahçe, Ankaragücü ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya giderek kampa girdi.

Sarı lacivertli takımda Emre Mor, Luan Peres, William Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua Kig kadroda yer almadı.

Emre Mor'un ayak bileğinden sakatlandığı ve bu nedenle kadroda olmadığı öğrenildi.

Kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Altay, Ertuğurul, İrfan, Osayi, Szalai, Serdar, Gustavo, Yiğit Efe, Yusuf, Alioski, Ferdi, İsmail, Çağtay, Crespo, Lincoln, Rossi, Arda, İrfan, Serdar, Valencia, Pedro, Batshuayi