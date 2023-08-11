Fenerbahçe'nin anlaştığı Fred'in İstanbul'a geleceği tarih belli oldu

Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Premier Lig ekibi Manchester United ile Fred transferi konusunda anlaşan Kanarya, Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getirecek.

YARIN İSTANBUL'DA OLACAK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Fred'i yarın (cumartesi) İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fred'in İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçmesi ve sarı-lacivertliler ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre ise Fenerbahçe, M. United'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kırmızı Şeytanlar ile geçen sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol atarken 6 asist yaptı.