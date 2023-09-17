Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de Antalyaspor'u konuk ediyor.Karşılaşmanın ilk 11'i de belli oldu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Milli aranın ardından Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligde hiç kayıp yaşamayan Sarı Lacivertliler Akdeniz ekibini yenip yoluna kayıpsız olarak yürümek istiyor.

Antalyaspor ise son 3 maçını beraberlikle noktaladı ve galibiyet için Kadıköy'de savaşacak.

Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i de belli oldu

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Becao, Ferdi, Zajc, Cengiz, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Erdoğan, Saric, van de Streek, Larsson, Buksa

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