Fenerbahçe’nin antrenman paylaşımındaki ayrıntı dikkat çekti

Ziraat Türkiye Kupası'na katılması haline Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular taktik idmanın ardından bireysel antrenmanlarla günü tamamladı.

Öte yandan sakatlığını tamamen atlatan kaleci Dominik Livakovic, Fenerbahçe’nin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.

ANTRENMANI BÖYLE PAYLAŞTILAR

Fenerbahçe Kulübünün 9 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşma öncesinde antrenman bilgilerini resmi siteden "Hazırlıklar tamamlandı" yerine "Hazırlıklar sürüyor" şeklinde paylaşması da dikkati çekti.

Başkan Ali Koç'un bugün yapacağı basın toplantısında sarı-lacivertli ekibin Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.

Sarı-lacivertlilerin kupaya katılmaması durumunda Fenerbahçe futbol A takımı, ligde oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına 9 Ocak Perşembe günü devam edecek.