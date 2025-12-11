Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Brann deplasmanına konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun henüz 4. dakikada attığı şık golle erken öne geçti.

GOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu! Enfes bir aşırtma vuruşuyla harika bitirdi! Temsilcimiz Fenerbahçe soğuk deplasmanda golle başladı! 🔥 pic.twitter.com/uqRJU4TiVq — TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025

Avrupa Ligi'nde 5. maçında gol sayısını 4'e yükselten milli yıldız, 2006-2007 sezonunda Tuncay Şanlı'dan (4) bu yana Fenerbahçe'nin bu turnuvadaki en yüksek gol sayısına ulaşan Türk oyuncusu oldu.