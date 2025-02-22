Fenerbahçe’nin Avrupa kurasından çok konuşulan ayrıntı: Destansı bir intikam turu olacak

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Fenerbahçe’nin Avrupa kurasından çok konuşulan ayrıntı: Destansı bir intikam turu olacak

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde finale giden yoldaki bir ayrıntı dikkat çekti. Çıkan haberlerde muhtemel eşleşmelerin gerçekleşmesi durumunda Mourinho için “Destansı bir intikam turu” olacağı vurgulandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'ın rakibi oldu. Sarı-lacivertlilerin final yolundaki muhtemel rakiplerinden 3'ünün ortak özelliği ise dikkat çekti.

Fenerbahçe, Ranger'ı elemesi durumunda Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananı ile çeyrek finalde karşılaşacak. Buradan Roma'nın gelmesi durumunda Jose Mourinho eski takımına rakip olacak.

Sarı-lacivertliler, yarı finale yükselmesi durumunda ise Manchester United ile rakip olabilir. Bu eşleşmenin gerçekleşmesi halinde Portekizli çalıştırıcı bir kez daha çalıştırdığı bir kulübe karşı tur arayacak.

Finale kalması durumunda ise Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı bir başka takım olan Tottenham ile kozlarını paylaşabilir.

İngiliz basınında bu ihtimaller gündem olurken The Sun, "Jose Mourinho, 3 eski kulübüyle karşılaşabileceği destansı bir intikam turuna hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

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