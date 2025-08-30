Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fiktürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin maç programı da açıklandı.
İLK DURAK ZAGREB
Fenerbahçe, Avrupa Ligi serüvenine 24 Eylül’de Dinamo Zagreb deplasmanıyla başlayacak. Sarı-lacivertliler ardından Kadıköy’de Fransız ekibi Nice’i ağırlayacak.
FENERBAHÇE’NİN AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
24 Eylül | Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
2 Ekim | Fenerbahçe-Nice
23 Ekim | Fenerbahçe-Stuttgart
6 Kasım | Viktoria Plzen-Fenerbahçe
27 Kasım | Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık | Brann-Fenerbahçe
22 Ocak | Fenerbahçe-Aston Villa (İç saha)
29 Ocak | FCSB-Fenerbahçe