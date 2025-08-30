Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fiktürü belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin maç programı da açıklandı.

İLK DURAK ZAGREB

Fenerbahçe, Avrupa Ligi serüvenine 24 Eylül’de Dinamo Zagreb deplasmanıyla başlayacak. Sarı-lacivertliler ardından Kadıköy’de Fransız ekibi Nice’i ağırlayacak.

FENERBAHÇE’NİN AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

24 Eylül | Dinamo Zagreb-Fenerbahçe

2 Ekim | Fenerbahçe-Nice

23 Ekim | Fenerbahçe-Stuttgart

6 Kasım | Viktoria Plzen-Fenerbahçe

27 Kasım | Fenerbahçe-Ferencvaros

11 Aralık | Brann-Fenerbahçe

22 Ocak | Fenerbahçe-Aston Villa (İç saha)

29 Ocak | FCSB-Fenerbahçe

