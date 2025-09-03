Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 8 isim liste dışı kaldı

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Avrupa Ligi kadro listesi belli oldu. Listede Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Aziz Fall ve Alexander Djiku yer almadı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu şöyle:
Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson
Savunma: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Orta Saha, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Álvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymański, Oğuz Aydın, Talisca
Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Jhon Durán, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene