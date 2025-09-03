Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 8 isim liste dışı kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 8 isim liste dışı kaldı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Kadroda 8 oyuncu yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Avrupa Ligi kadro listesi belli oldu. Listede Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Aziz Fall ve Alexander Djiku yer almadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu şöyle:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson

Savunma: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Orta Saha, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Álvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymański, Oğuz Aydın, Talisca

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Jhon Durán, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene

Son Haberler
Tarihi zafer sonrası duygusal anlar! Röportaj verirken gözleri doldu
Tarihi zafer sonrası duygusal anlar! Röportaj verirken gözleri doldu
Açılımcı Bahçeli ile DEM Parti arasında çatlak! Can, ciğer, kuzu sarması olmuşlardı
Açılımcı Bahçeli ile DEM Parti arasında çatlak! Can, ciğer, kuzu sarması olmuşlardı
Devler devleşti! Sırbistan'ı devirdik
Devler devleşti! Sırbistan'ı devirdik
MHP'li isimden çok konuşulacak açıklama!
MHP'li isimden çok konuşulacak açıklama!
ConocoPhillips çalışanlarının dörtte birine kapı göründü
ConocoPhillips çalışanlarının dörtte birine kapı göründü