Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Kadroda Oğuz Aydın Levent Mercan, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,

Hücum: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

İlk maçına 26 Eylül Perşembe günü çıkacak olan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü ise şöyle:

26 Eylül Fenerbahçe - Union SG
3 Ekim Twente - Fenerbahçe
24 Ekim Fenerbahçe - Manchester United
7 Kasım AZ Alkmaar - Fenerbahçe
28 Kasım Slavia Prag - Fenerbahçe
11 Aralık Fenerbahçe - Athletic Bilbao
23 Ocak Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak Midtjylland - Fenerbahçe

Son Haberler
Eyüp öğretmenden acı haber. Saygısızlık yapan öğrencisini affetmişti
Eyüp öğretmenden acı haber. Saygısızlık yapan öğrencisini affetmişti
Milli sporcumuz Ecem'den bronz madalya
Milli sporcumuz Ecem'den bronz madalya
Konya'da otomobil ile tır çarpıştı
Otomobil ile tır çarpıştı! Yaralılar var
Konya'da emniyet güçlerine silahlı saldırı: 2 polis yaralı
Konya'da emniyet güçlerine silahlı saldırı: 2 polis yaralı
Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı! Akşam saatlerine dikkat...
Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı