Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Kadroda Oğuz Aydın Levent Mercan, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin



Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel



Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,



Hücum: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

İlk maçına 26 Eylül Perşembe günü çıkacak olan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü ise şöyle:

26 Eylül Fenerbahçe - Union SG

3 Ekim Twente - Fenerbahçe

24 Ekim Fenerbahçe - Manchester United

7 Kasım AZ Alkmaar - Fenerbahçe

28 Kasım Slavia Prag - Fenerbahçe

11 Aralık Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak Midtjylland - Fenerbahçe