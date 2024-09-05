Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Kadroda Oğuz Aydın Levent Mercan, Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu:
Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,
Hücum: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin
İlk maçına 26 Eylül Perşembe günü çıkacak olan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü ise şöyle:
26 Eylül Fenerbahçe - Union SG
3 Ekim Twente - Fenerbahçe
24 Ekim Fenerbahçe - Manchester United
7 Kasım AZ Alkmaar - Fenerbahçe
28 Kasım Slavia Prag - Fenerbahçe
11 Aralık Fenerbahçe - Athletic Bilbao
23 Ocak Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak Midtjylland - Fenerbahçe