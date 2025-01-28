Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçına dikkat çeken atama

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçına dikkat çeken atama

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Midtjylland maçına yapılan hakem ataması dikkat çekti. Sarı lacivertlilerin maçına atanan 2 hakem Süper Lig’de de maç yöneten isimler arasında yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00’te Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Luis Godinho düdük çalacak. Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Miguel Nogueira olacak.

Bu maçta VAR koltuğunda Helder Malheiro oturacakken, AVAR’da ise Fabio Oliveira Melo yer alacak.

Helder Malheiro, Süper Lig'de son olarak Trabzonspor-Sivasspor maçında VAR hakemi olarak görev yaptı. Fabio Melo ise geçen sezon oynanan Alanyaspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda oturmuştu.

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