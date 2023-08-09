Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2022-23 sezonunu hem Avrupa hem de Türkiye Ligi Şampiyonu olarak noktalayan ve 2023-24 sezonunda da mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımızın EuroLeague Women’daki rakipleri belli oldu.

Kadınlar Euroleague 2023-2024 normal sezonu grupları Almanya’nın Münih kentinde çekilen kuraların ardından belirlendi.

Seçmelere 1. torbadan katılan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız A Grubu'na düştü.

Potanın Kraliçelerinin grup aşamasındaki rakipleri; Beretta Famila Schio (İtalya), Valencia Basket Club (İspanya), LDLC ASVEL Feminin (Fransa), AZS UMCS Lublin (Polonya), Casademont Zaragoza (İspanya) oldu. A Grubu'nda mücadele edecek son iki takım ise DVTK HUN-Therm(Macaristan)- London Lions(Büyük Britanya) / TTT Riga(Litvanta)- ACS Sepsi-SIC(Romanya) takımları arasında oynanacak maçların sonucunda belli olacak.

Gruplarında ilk dört sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.