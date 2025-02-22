Fenerbahçe’nin Avrupa’da turu geçme ihtimali ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe'nin rakibi İskoç ekibi Rangers oldu. Ünlü veri sitesi Football Meets Data, kuraların çekilmesinin ardından yaptığı analizle takımların tur ihtimalini açıkladı.

Football Meets Data'nın yaptığı analize göre Lyon, rakibi FSCB'yi yüzde 76 oranla eleyecek. İtalyan ekibi Lazio'nun ise Viktoria Plzen'i yarış dışı bırakmasına verilen ihtimal yüzde 72.

Tottenham ve Galatasaray'ı Avrupa dışına gönderen AZ Alkmaar maçı için yapılan tahminde ise İngilizler açık ara önde gözüküyor. Tottenham'ın tur atlamasına yüzde 68'lik ihtimal verildi.

Olympiakos-Bodo/Glimt eşleşmesinde ise favori Yunan ekibi. Olympiakos'un Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 57. Manchester United- Real Sociedad kurasında ise ihtimaller arasında yüzde 10'luk bir makas var. Manchester United'ın tur ihtimali yüzde 55 olarak gösterildi.

Oldukça zorlu geçmesi beklenen iki maçta ise ihtimaller birbirine oldukça yakın. Athletic Bilbao- Roma eşleşmesinde İspanyollar için hesaplanan olasılık yüzde 54. E.Frankfurt ile Ajax'ı karşı karşıya getirecek eşleşmede ise favori Almanlar. Frankfurt'un tur atlamasına verilen ihtimal yüzde 52 oldu.

Fenerbahçe ise tur şansı en yüksek takımlardan biri oldu. Sarı-lacivertlilerin Rangers'ı eleyerek çeyrek finale yükselmesinin ihtimali yüzde 60 olarak gösterildi.