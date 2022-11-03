İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

Temsilcimiz grubu ikinci sırada bitirmesi durumunda ise Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla son 32 turunda karşılaşacak. Fenerbahçe'nin grubu ikinci sırada bitirmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek fakat grubunu kaçıncı sırada tamamlayacağı henüz netlik kazanmadı. Sarı-Lacivertliler bu akşam saat 23.00'te Dinamo Kiev ile deplasmanda karşılaşacak. Fransız temsilcisi Rennes ile kıyasıya bir liderlik mücadelesi veren temsilcimiz, grubunu lider tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalacak ve son 32 turunda yer almayacak. Böylelikle Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla son 32 turunda karşılaşma riskinden kurtulacak.



Bir diğer ihtimalde ise Fenerbahçe grubunu ikinci sırada bitirmesi halinde son 32 turunda Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlarla karşılaşacak. Fenerbahçe'nin grubunu ikinci sırada bitirmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu.

RENNES LARNACA İLE OYNAYACAK

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda liderlik iddialarını son haftaya taşıdı. Liderlik çekişmesinin yaşandığı B Grubu'nda gözler son haftaya çevrildi. Fenerbahçe 1 puanı bulunan Dinamo Kiev'le deplasmanda karşılaşacak. Rennes ise kendi evinde 4 puanlı AEK Larnaca ile oynayacak. Temsilcimiz 2-0, Rennes ise 3-0 galip gelirse hesaplar karışacak. Bu durumda iki takımın puan, averaj, attıkları ve yedikleri gol sayıları eşitlenecek.

FORMAT BU

UEFA’nın hazırladığı formata göre ilgili takımlar arasındaki maçlarda atılan gol sayısına bakılıyor. İki takım burada da 5’er golle eşit durumda. Ardından ilgili takımların grup geneli attıkları goller, grup genelinde deplasmanda attıkları goller, grup geneli deplasman galibiyet sayısı gibi kriterler öne çıkacak.

Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev deplasmanında galibiyeti kadar atacağı gol sayısı ve oluşturacağı averaj da önem arz edecek. Grupta puan ve gol eşitliğinde hangi takımın grupta deplasmanda daha çok kazandığı ve daha çok gol attığı önem bulacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı ve Çarşamba günü oynana karşılaşmaların ardından grubunu üçüncü sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar UEFA'nın formatı gereği son 32 turundan UEFA Avrupa Ligi'ne dahil olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayanlar ise son 16 turuna kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbon, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Juventus, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bu takımlar ayrıca temsilcimiz Fenerbahçe'nin grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri olacak.

TRABZONSPOR'UN DA RAKİBİ OLABİLİR

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden bir diğeri ise Trabzonspor ... Bordo-mavililer, bu akşam sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Temsilcimiz,n Avrupa rotası elde edeceği galibiyetin dışında Monaco-Kızılyıldız maçından çıkacak sonuca göre şekillenecek.

Monaco, sahasında Kızılyıldız'ı mağlup ettiği takdirde grubu ikinci sırada tamamlayacak. Trabzonspor, Ferencvaros karşısında kazanması durumunda bile yoluna UEFA Konfernas Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor kazanır Monaco ise sahasında Kızılyıldız'a puan kaybederse bu kez temsilcimiz grubu ikinci sırada tamamlayarak adını UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına yazdıracak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkması halinde Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlardan biriyle eşleşecek.