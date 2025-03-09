Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Rangers'ın yıldız futbolcusu 1 yıl men cezası aldı

Düzenleme: Kaynak: The Sun
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Rangers'ın yıldız futbolcusu 1 yıl men cezası aldı

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Rangers'ın yıldız futbolcusu Rabbi Matondo, polis arabasına arkadan çarptı. Saatte 100 mil hız yapan Matondo'nun 1 yıl trafikten men cezası aldığı belirtildi.

Glasgow Rangers'ın yıldızı Rabbi Matondo ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

24 yaşındaki Galli kanat oyuncusu, Glasgow'un M8 otoyolunda kırmızı ışıkta geçti.

dsds.jpg

Konuya ilişkin bir trafik polisi, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun kamuya açık alanda yaptığı hız sebebiyle ölüme sebebiyet verebileceğini belirtti.

Polis memurlarının yıldız futbolcuyu, Rangers stadyumunda yakaladığı ifade edildi.

Tehlikeli sürüş suçundan hüküm giydikten sonra bir yıl trafikten men cezası alan Rabbi Matondo ayrıca para cezasına da çarptırıldı.

Son Haberler
Şenol Güneş'in yerine Arda Turan
Şenol Güneş'in yerine Arda Turan
Milyarder iş adamını oğlu mu öldürdü? Flaş iddia
Milyarder iş adamını oğlu mu öldürdü? Flaş iddia
Bolu'da traktör devrildi: Kadın sürücü yaralandı
Bolu'da traktör devrildi: Kadın sürücü yaralandı
Mudurnu’da traktör devrildi! kadın Sürücü yaralandı
Mudurnu’da traktör devrildi! kadın Sürücü yaralandı
Rey Manaj gözünü açtı, doktorlara o soruyu sordu
Rey Manaj gözünü açtı, doktorlara o soruyu sordu