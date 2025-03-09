Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Rangers'ın yıldız futbolcusu 1 yıl men cezası aldı

Glasgow Rangers'ın yıldızı Rabbi Matondo ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

24 yaşındaki Galli kanat oyuncusu, Glasgow'un M8 otoyolunda kırmızı ışıkta geçti.

Konuya ilişkin bir trafik polisi, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun kamuya açık alanda yaptığı hız sebebiyle ölüme sebebiyet verebileceğini belirtti.

Polis memurlarının yıldız futbolcuyu, Rangers stadyumunda yakaladığı ifade edildi.

Tehlikeli sürüş suçundan hüküm giydikten sonra bir yıl trafikten men cezası alan Rabbi Matondo ayrıca para cezasına da çarptırıldı.