Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın EuroLeague Women'daki rakipleri belli oldu.

Kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı'nın EuroLeague Women 2025-26 sezonu ilk turunda C Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe Opet, İspanyol temsilcisi Valencia Basket, Yunan ekibi Olympiacos SFP ve DVTK Huntherm- AZS UMCS Lublin eşleşmesinin galibiyle aynı grupta mücadele edecek.

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