Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu!

Kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı'nın EuroLeague Women 2025-26 sezonu ilk turunda C Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe Opet, İspanyol temsilcisi Valencia Basket, Yunan ekibi Olympiacos SFP ve DVTK Huntherm- AZS UMCS Lublin eşleşmesinin galibiyle aynı grupta mücadele edecek.
İşte 8 Ekim - 26 Kasım tarihleri arasında oynanacak EuroLeague Women 2025-26 sezonu ilk turunda C Grubu'ndaki rakiplerimiz! ????— Fenerbahçe Opet (@fbkadinbasket) July 23, 2025
???????? Valencia Basket
???????? Olympiacos SFP
???????? DVTK Huntherm / ???????? AZS UMCS Lublin#PotanınKraliçeleri #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/y48Zkpq5ma