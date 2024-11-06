Fenerbahçe’nin AZ Alkmaar maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.
Sarı lacivertli takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in yanı sıra UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Filip Kostic ve Levent Mercan yer almadı.
Fenerbahçe'nin 22 kişilik kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı.