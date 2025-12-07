Fenerbahçe, Galatasaray maçından sonra bir yara da Başakşehir karşısında aldı. Mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda büyük bir hüsrana uğradı.

Kanarya, İstanbul ekibine konuk olduğu mücadelede Bertuğ Yıldırım'ın 81. dakikada golüne engel olamadı ve sahada 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

beIN Trio ekibi, bu maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

İşte o yorumlar

JHON DURAN İLE DUARTE ARASINDAKİ POZİSYON

Deniz Çoban: Hakem sarı verse kabul olurdu, kırmızıyı düşünmem.

Bülent Yıldırım: Duarte'nin hareketi net bir faul, karşısındaki oyuncu da 'git başımdan' dercesine bir reaksiyon gösteriyor. Elle bir vurma söz konusu değil. Kurtulurken savurduğu kol rakibini itiyor. Küçük bir temas var ama bu bir reaksiyon. Kontrolsüz bir faul, kırmızı düşünülmez ama sarı verilmeliydi.

Bahattin Duran: Duran'ın eli Duarte'nin koluna geliyor. Hakem faul verir, Duran sarı kart görür. Pozisyonun özeti budur.

NOT: Tüm görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

KEREM'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON

Deniz Çoban: Aradan topu alınca oyuncu hakem topu aldı dedi ve devam ettirdi. Biz yakın çekimden izlediğimiz zaman görüyoruz ki bir şekilde topu oradan almışlar ama Kerem'i de araya sıkıştırıp bir faul yapmışlar. Her iki oyuncu da.

Bahattin Duran: Zaten öncesinde çekerek bir faul yapılmış. Öncesinde Feyzullaev faul yapmış devamında ise yine bir faul var.

Bülent Yıldırım: Topun kazanılması önemli değil. Rakibe ne yaptığınız da çok önemli. İlk pozisyonda potansiyel bir faul var, atak devam etmiş. Bu net bir fauldü kart düşünülmez.

YOUSSEF EN-NESYRI'NİN OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bahattin Duran: Burada yorum yapacak pek de bir şey yok herhalde.

Bülent Yıldırım: Net bir ofsayt, doğru bir tespit, yardımcı hakem yanılmamış. Kutluyorum.