﻿İsmail Yüksek: Seçildiğimi öğrendim titremeye başladım

A Milli Takım'ın Lüksemburg maçı hazırlıkları öncesi açıklamalarda bulunan İsmail Yüksek Milli Takım'a çağrılmasıyla ilgili olarak, "Gerçekten çok heyecanlıyım" derken, "Tüm profesyonel futbolcuların hayali olan Milli Takım formasına aday gösterilmek çok büyük bir gurur. Buraya seçildiğim için büyük gurur duyuyorum. Bana gösterilen güveni en iyi şekilde sahada veririm" dedi.

Sezonu değerlendiren 23 yaşındaki oyuncu, "Anlatırsam bir kitap yazmış olurum. Benim için ilklerle geçen bir sezon. Hüznü de mutluluğu da yaşıyorum. En büyük mutluluksa burada olmak. Sizlerle röportaj yapmak, burada olmak. Gerçekten çok mutluyum. Ben hiçbir zaman pes eden bir futbolcu değilim. Her zaman çalışan ve hayal eden; o hayalin peşinden koşan bir insanım. Şu anda hayalimi yaşıyorum. Çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Milli Takım'a seçilmesiyle ilgili olarak ise İsmail Yüksek, "Kulüpteydim. Telefon geldiğinde inanılmaz derecede mutlu oldum. Beklemediğim bir haberdi. Bu formayla olmak, buraya çağrılmak gerçekten inanılmaz heyecan verici. Arkadaşlarım da biliyor. Yemek masasındayken, yemek yerken titriyordum. Altay da yanımdaydı. heyecanlıydım, hala da heyecanlıyım. Çok mutluyum" sözleriyle yaşadığı sevinci dile getirdi.

''İLK DEFA BU SENE 6 NUMARA OYNUYORUM''

Oynayacakları Lüksemburg ve Faroe Adaları'nı değerlendirmesi istenen İsmail Yüksek, "Rakipler hakkında konuşmak aslında yanlış. Hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Ağabeylerimiz bizi buraya çok iyi getirmiş. Hatta gol yemeden geldik. Asıl hedefimiz bu ligi gol yemeden, lider bitirmek. Burası hak ettiğimiz bir yer değil. B Ligi'ne çıkmak istiyoruz. B Ligi'nden de en yakın sürede A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Onun çalışmalarını yapıyoruz.

Şu ana kadar gol yemeyen ağabeylerimize, bundan sonra katkı vermek istiyoruz. Futbol artık mücadele ve güce dayalı bir oyun. Daha önce hücumsal bir oyuncuydum. 8-10 numara oynuyordum. İlk defa bu sene 6 numarada oynuyorum. Alışmaya çalışıyorum. İzlediğim çok oyuncular var. Boş zamanlarda açıp açık yurt dışında değerli ve potansiyelli oyuncuları izliyorum. Hocalarımın benden istediklerini vermeye çalışıyorum" açıklamalarını yaptı.

''ŞU AN HAYALLERİMİN OLDUĞU YERDEYİM''

Teknik direktör Stefan Kuntz ve teknik ekiple tanıştığını dile getiren İsmail Yüksek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Teknik ekiple tanıştık, konuştuk. Onların benden beklentilerini biliyorum. Ben de onların isteklerine karşı sahada karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. Şu an hayallerimin olduğu yerdeyim. Bu formayla karşınızda röportaj veriyorum. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Bundan sonraki hayalim burada kalıcı olabilmek."