Euroleague'e 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko yarın Kızılyıldız ile evinde oynayacağı 3. hafta maçı öncesi sakatlıklarla boğuşuyor.

Sarı lacivertli kulüp zorlu maç öncesi sakatlık açıklamasında bulunarak 4 oyuncusunun son durumlarıyla alakalı bilgi verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’da tedavileri devam eden Arturs Zagars ve Brandon Boston Jr.’ın yanı sıra sakatlık süreci sonrası çalışmalarını sürdüren Scottie Wilbekin bu maçta forma giyemeyecek. Aynı zamanda 6 Ekim Pazartesi günü oynanan Aliağa Petkim Spor karşılaşmasında sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı sakatlık yaşayan Armando Bacot da bu maçın kadrosunda yer alamayacak ve sporcumuzun durumu gelecek hafta yeniden değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.