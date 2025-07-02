Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilmişti! İsmail Kartal'dan flaş hamle

2023/2024 sezonunda Fenerbahçe ile 99 puan toplayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İran ekibi Persepolis'in başına geçmişti. Kısa sürede taraftarların ve camianın güveninin kazanan deneyimli teknik adamın İran'da kariyeri uzun sürmedi.

İSMAİL KARTAL GÖREVİ BIRAKTI

Persepolis'in CEO'su Reza Darvish, yaptığı açıklama ile İsmail Kartal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Tarafların karşılıklı anlaşarak bu kararı aldığı öğrenildi.

Öte yandan Tasnim'de yer alan habere göre; Başarılı teknik adam, ailevi sorunları nedeniyle İran'a gelemeyeceğini Persepolis Kulübü yöneticilerine bildirdi.

16 MAÇA ÇIKTI

Persepolis'in başında 16 maça çıkan İsmail Kartal, bu mücadelelerden 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 21 gol atıp 16 golü kalesinde gören Kartal, 1.75 maç başına puan ortalaması elde etti.