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Michy Batshuayi döndü

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, Dünya Kupası macerası sonrası takımının Antalya kampına katıldı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 22:22
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Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi takımın Antalya kampına katıldı

Michy Batshuayi döndü
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Fenerbahçe 'de sezona çok iyi bir başlangıç yapan Michy Batshuayi, Dünya Kupası macerası sonrası çalışmalara hemen başladı. Golcü oyuncu, takımının Antalya'daki kampına katıldı.

DÜNYA KUPASI'NDAN ERKEN ELENDİ
Belçika Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'na grup etabında veda ederek büyük hayal kırıklığı yarattı. Belçika; Fas, Hırvatistan ve Kanada'nın yer aldığı grupta 4 puanla üçüncü sırada kaldı. 

TEK GOLÜ BATSHUAYI ATTI
Belçika, Dünya Kupası'nda sadece 1 gol atabildi. O gol ile de Kanada'yı mağlup ederek tek galibiyetlerini almışlardı. Belçika'nın grup etabında attığı golün sahibi de Michy Batshuayi'ydi. 

Tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası'nda 2 maça ilk 11'de başlamış ve toplam 153 dakika sahada kalmıştı.

ANTALYA KAMPINA KATILDI
Fenerbahçe, hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken Batshuayi'den sevindirici haber geldi. Golcü oyuncu, takımın kampına katıldı. Belçika Milli Takımı'nda görev yapan birçok isim tatildeyken Batshuayi, erkenden takımına döndü. 

BELÇİKALILARIN TATİLİ DEVAM EDİYOR
Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalsa da oyuncular kupa sonrası arayı değerlendirmiş durumda. Thibaut Courtois'ın Maldivler'deki, Kevin De Bruyne'nin Lappi'deki, Leander Dendoncker'in Japonya'daki tatilleri sürüyor.

EN ERKEN DÖNEN BELÇİKALI BATSHUAYI
Belçika Milli Takımı forması giyen isimlerden Romelu Lukaku, Thomas Meunier, Thorgan Hazard ve Michy Batshuayi ise tatillerini kısa kesen isimler oldular. Le Derniere Heure'nin haberine göre kulüp takımının çalışmalarına en erken katılan isim ise Michy Batshuayi oldu.

 

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