Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu açıklandı!

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertliler, UEFA'ya bildirilmeyen oyuncular hariç tam kadro bir şekilde Portekiz deplasmanına gidiyor.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;
Arda Turan'ın dünyası başına yıkıldı! Büyük şok: Bunu hiç beklemiyordu
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçelileri çok kızdıracak 3 Temmuz ve 2011-2011 sezonu sözleri!
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Transferi resmen duyurdular! Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a veda