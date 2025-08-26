Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile yarın (çarşamba) karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde, bu mücadelenin kamp kadrosu belli oldu.

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Benfica'ya konuk olacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler, UEFA'ya bildirilmeyen oyuncular hariç tam kadro bir şekilde Portekiz deplasmanına gidiyor.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;

