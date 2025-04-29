Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında en büyük kozu Talisca

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, 4 Mayıs Pazar günü evinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Sarı-lacivertliler, ligin son virajına girilirken, rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Kanarya'da ara transfer döneminde takıma dahil olan Anderson Talisca da kendisinden beklenen performansa son haftalarda ulaştı ve attığı gollerle sarı-lacivertlilere puanlar kazandırdı. Geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep'te, Fenerbahçe'nin ilk golüne imza atan Talisca, üst üste 5 lig maçında fileleri havalandırdı. Deplasmanda Bodrum FK, Sivasspor ve Gaziantep FK'ya karşı birer gol kaydeden Brezilyalı oyuncu, iç sahada ise Trabzonspor'a karşı hat-trick yaptı, Kayserispor mücadelesinde de 2 kez gol sevinci yaşadı.

Talisca, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 3 karşılaşmada 3 gole imza attı.



ESKİ TAKIMI BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAYACAK

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun derbide görev vermesi halinde Talisca, Kanarya'nın en önemli hücum silahı olacak. Kariyerinde 2016-2018 yılları arasında 2 sezon Beşiktaş forması giyen Talisca, 80 kez terlettiği siyah-beyazlı forma altında Fenerbahçe'ye; 2'si Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 müsabakada rakip oldu.

Talisca, derbide sahaya çıkması halinde eski takımına ilk kez rakip olacak. 31 yaşındaki futbolcu, derbide fileleri havalandırırsa Enner Valencia'nın (2022-2023) ardından üst üste 6 maçta da gol atmayı başaran ilk oyuncu olacak.