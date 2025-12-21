Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, Nesibe Aydın'a konuk oldu. TOBB ETÜ Spor Salonu'ndaki maça iyi başlayan sarı lacivertliler oldu. İlk periyodu 34-22 önde tamamlayan Kanarya, 57-34 galip olarak gitti. Devre dönüşü rakibinin yaklaşmasına fırsat vermeyen Fenerbahçe, üçüncü periyod sonunda 82-55 öndeydi. Rahat bir oyun sergileyen Kanarya maçtan 30 sayı farkla 99-69 galip ayrıldı.

Iliana Rupert kaydettiği 21 sayıyla takımın skoreri olurken; Kayla McBride ile Megan Gustafson 14’er, Teaira McCowan 13, Alperi Onar ile Sevgi Uzun da 11’er sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Ev sahibi Nesibe Aydın'da ayakta kalan tek isimse 27 sayıyla oynayan Bone oldu. Lider Fenerbahçe 11. hafta sonunda biri hükmen olarak bütün maçlarını kazanmış durumda.Nesibe Aydın ise ligde 4. kez sahadan yenik ayrıldı.