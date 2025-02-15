Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Kaynak: İHA
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe’nin güncel borcu açıklandı. Buna göre sarı lacivertlilerin borcunun 18 milyar 600 milyon lira olduğu bildirildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2024 - 30 Kasım 2024 dönemin ilişkin mali tablolarla hakkında bilgiler verdi.

Dönem Varlıklar 4 milyar 386 milyon TL, Duran Varlıklar 13 milyar 295 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 17 milyar 681 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde giderlerin 6 milyar 349 milyon TL, gelirlerin de 6 milyar 469 TL olduğunu açıkladı. Dönem karının ise 562 milyon lira olduğu belirtildi.

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 11 milyar 98 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 7 milyar 502 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 18 milyar 600 milyon TL olduğunu söyledi.

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