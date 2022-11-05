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Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün 30 Haziran itibarıyla olan borcu açıklandı

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 13:11
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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı
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Fenerbahçe Kulübünün, 30 Haziran itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu bildirildi.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Rapora göre, son altı aylık dönemi kapsayan 1 Ocak-30 Haziran döneminde Fenerbahçe'nin toplam borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu belirtildi.

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