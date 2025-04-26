Fenerbahçe’nin borcu ve yeni sezon öncesi büyük hedefi açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin borcu ve yeni sezon öncesi büyük hedefi açıklandı

Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün borcu açıklandı. Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik yeni sezon öncesinde en büyük hedeflerini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkanı Şekip Mosturoğlu ve YDK üyeleri katıldı.

Yeni sezon öncesi mali bağımsızlık hedefini açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik "Yıllık 350-375 milyon euro toplam bilançoyu yönetiyoruz. 10 Haziran 2021 ile 1 Şubat 2021 arasında 640 milyon euroluk borç 310 milyon euroya gelmişti. 228 milyon euro borç bugüne kadar azaltıldı, 82 milyon euro borcumuz kaldı. Bunun kulübümüze getirmiş olduğu 122.000 euroluk bir faiz yükü mevcut. Bugün itibarıyla hem ana para hem de faizlerle birlikte 84,6 milyon euro'luk bir borcumuz bulunuyor. İddialı bir şey söyleyeceğim: Bu çalışmaların hepsinde 2025-26 sezon açılış öncesinde Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin konsolide borcunun 28 Şubat 2025 itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 19 milyar 206 milyon TL (508 milyon euro) olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla dönem karının 815 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'de amatör şubelerin 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 arası toplam gelirinin 1.189 milyar, giderinin 1.672 milyar TL olduğu açıklandı.

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