Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu sakatlandı: 4 ay yok

Fenerbahçe Opet’e, Brezilyalı yıldızı Ana Cristina’dan kötü haber geldi. Milletler Ligi’nin 3. haftasında Fransa ile oynanan maçta sakatlanan genç voleybolcu, menisküs ameliyatı geçirdi.

Geçtiğimiz hafta Fransa ile Brezilya arasında oynanan karşılaşmanın ikinci setinde sakatlanan Ana Cristina, karşılaşmanın devamını tekerlekli sandalyeyle kenardan takip etmişti. Yaşadığı sakatlık sonrası durumu merak edilen yıldız oyuncunun, yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, başarılı oyuncu menisküs ameliyatı geçirdi. Ana Cristina’nın sezon başında takıma tam olarak ne zaman dönebileceği ise sağlık ekibinin denetiminde belirlenecek.

Fenerbahçe yeni sezona önemli bir eksikle Ana Cristina’dan yoksun olarak başlamaya hazırlanıyor.



