Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu sakatlandı: 4 ay yok

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu sakatlandı: 4 ay yok

Milletler Ligi'nden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Fenerbahçe Opet’e, Brezilyalı yıldızı Ana Cristina’dan kötü haber geldi. Milletler Ligi’nin 3. haftasında Fransa ile oynanan maçta sakatlanan genç voleybolcu, menisküs ameliyatı geçirdi.

ana-cristina.jpg

Geçtiğimiz hafta Fransa ile Brezilya arasında oynanan karşılaşmanın ikinci setinde sakatlanan Ana Cristina, karşılaşmanın devamını tekerlekli sandalyeyle kenardan takip etmişti. Yaşadığı sakatlık sonrası durumu merak edilen yıldız oyuncunun, yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre, başarılı oyuncu menisküs ameliyatı geçirdi. Ana Cristina’nın sezon başında takıma tam olarak ne zaman dönebileceği ise sağlık ekibinin denetiminde belirlenecek.

Fenerbahçe yeni sezona önemli bir eksikle Ana Cristina’dan yoksun olarak başlamaya hazırlanıyor.


Son Haberler
İsmail Kahraman’dan ASÜ Rektörü Arıbaş’a anlamlı ziyaret
İsmail Kahraman’dan ASÜ Rektörü Arıbaş’a anlamlı ziyaret
Can Ataklı’dan teğmen Çelebi’ye kavgada bile söylenmeyecek sözler
Can Ataklı’dan teğmen Çelebi’ye kavgada bile söylenmeyecek sözler
Ankara'daki yangında ölen anne ve 3,5 aylık oğlu Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
Ankara'daki yangında ölen anne ve 3,5 aylık oğlu Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
İYİ Partili Kavuncu’dan uyarı: Süreç, PKK’dan daha fazla zarar verebilir
İYİ Partili Kavuncu’dan uyarı: Süreç, PKK’dan daha fazla zarar verebilir
Trabzonspor'a Fransa'dan 1,67'lik orta saha!
Trabzonspor'a Fransa'dan 1,67'lik orta saha!