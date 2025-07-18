Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı ameliyat oldu

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımı'nın Brezilyalı smaçörü Ana Cristina De Souza ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen muayene ve görüntülemelerde sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen ve ülkesinde ameliyat olan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın Brezilyalı smaçörü Ana Cristina De Souza’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz."