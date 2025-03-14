Fenerbahçe’nin büyük fırsatı nerede kaçırdığını açıkladılar: Makus talihini yenemedi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers’a konuk oldu. Sarı lacivertliler, deplasmanda 2-0 galip geldiği maçta turu penaltılarda kaptırdı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller Szymanski'den geldi. Fenerbahçe, penaltı atışlarında ise Tadic, Fred ve Mert Hakan’ın topu ağlara gönderememesi sonrası Avrupa macerasına veda etti. Turu geçen taraf olan Rangers ise çeyrek finalde Athletic Bilbao’ya karşı oynayacak.

Maç sonrası yapılan yorumlarda Fenerbahçe’nin rövanşta oynadığı iyi futbola rağmen turu kaybetmenin üzüntüsü yer aldı. Spor yazarları turun nerede kaybedildiğini açıklarken Fenerbahçe’nin makus talihini yenemediğinin altı çizildi.

Spor yazarlarının maç sonrası yaptığı yorumlar şöyle:

Gürcan Bilgiç (Sabah): 75'te Dzeko ve Tadic'in girmesiyle birlikte "akıl – fikir" de geldi Fenerbahçe ataklarına. Dzeko topu tutuyor, Tadic doğru yerde pas istasyonu oluyordu. Gecenin güzelliğine başka heyecan geldi, "Tarih nasıl yazılır" yeniden tüm Türkiye'ye hatırlattılar. Uzatmalar, Mourinho'nın organizasyonunda, hamlelerinde, takımı diri tutmasında, Mert Müldür'ün sakatlığı sonrasında önce Szymanski'yi, sonra Tadic'i sağ beke almasıyla geçti. Pozisyonlar da buldular. İrfan Can Eğribayat'ın kurtarışı, Skriniar'ın gövde gösterisi. İnanmış bir takım halinde, birbirlerine sarılarak maçın sonunu getirdiler. Ama futbolun cilvesi penaltılarda sonuna kadar hak ettiğimiz turu kaybettik. Böyle bitmemeliydi.

Faik Çetiner (Fanatik): Sahada Mourinho’nun sürpriz 11’i vardı. Tadiç, Dzeko ve Djiku kulübede, Mert Müldür, Talisca, Osayi ve Fred (Fark yaratıyor) sahadaydılar. Kısacası Portekizli hoca dirençli bir takım yapmıştı. İlk maçta yakaladığı skor avantajından Rangers defansif bir futbol oynuyor, ani atak kovalıyordu. Oyunu önde kuran Fenerbahçe ise baskılı futbolu ile rakibin etkili ayaklarına (Dessers, Cerny, Diomande) topu kullanmalarına izin vermiyordu. Fenerbahçe devre biterken sahanın en iyilerinden Kostiç’in soldan ortaladığı topa gelişine vuran Szymanski’nin müthiş golüyle öne geçiyor ve inanılmaz moral motivasyon yakalıyordu. Moralli Fenerbahçe ikinci yarının tek hakimi oluyordu. Ev sahibi baskıdan nefes alamıyor, pozisyon bile bulamıyordu. Fenerbahçe inanılmaz oynuyor; Kostiç, Yusuf Akçiçek, Amrabat ve Fred yıldızlaşıyordu. Beklediğimiz gol yine Szymanski’den geliyordu. Tadiç ve Dzeko hamleleriyle artık sahada tek söz sahibi Fenerbahçe oluyordu. Son bölümde kale önü cömertliği maçı uzatmalara taşıdı. Fenerbahçe’nin cömertliği devam edince iş penaltılara kaldı. Mourinho penaltıları fazla düşünmediğinden Talisca ve Szymanski’yi dışarı almıştı. Usta denilen Tadiç, Fred ve Mert Hakan penaltı kaçırınca, hakettiğiz çeyrek finali çok ucuz kaybettik. Gel de yanma...

Halil Özer (Milliyet): Fenerbahçe dün cesur yürek gibi oynadı...Efsane bir futbol sergiledi...Rakiplerine 120 dakika boyunca neredeyse pozisyon vermedi. Bu futbolda Mou’nun ne kadar önemli bir hoca olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Ancak yine penaltılarla elendi.Penaltılar için iki çift lafım var. Ey Tadiç geçen sene kaçırdın. Senin gibi tecrübeli futbolcu bu ilk penaltıyı atacak kardeşim. Çünkü penaltılarda başlangıç çok önemli Mou seni bu yüzden ilk adam yaptı. Olmadı Tadiç olmadı. Fenerbahçe öyle bir top oynadı ki Glasgow tribünlerini dolduran taraftar resmen bir Türk resitali izlediler. İnanılmaz bir mücadele vardı sahada. İnanılmaz bir futbol direnci vardı. Kötü oynayan tek oyuncu yoktu. Hele Fenerbahçe orta sahasının bu kadar üst düzey olmasını herhalde kimse beklemiyordu.Szymanski ikinciyi atınca Fenerbahçe oyuna daha da ağırlığını koydu. Şöyle bakıyorum eksik olan neydi?Sadece En Nesyri kötü günündeydi o kadar. Savunma sıfır hata yaptı. Orta alan terinin ve kanının son damlasına kadar mücadele etti. Uzatmalara kalmadan bu işi bitirebilirdik. O kadar çok gol kaçtı ki yani yanmamak elde değil. Aslında yanmamız gereken ilk maç. O maçta da özellikle Dzeko ve En Nesyri ayaklarına gelen net pozisyonları atamayınca iş buraya geldi. Penaltı atışlarında ise Fenerbahçe geçen sene olduğu gibi makus talihini yenemedi.