Fenerbahçe'nin büyük rüyası: Osimhen senaryosu

Viktor Einar Gyökeres'in Arsenal ile adı anılırken olası bir anlaşmazlıkta Fenerbahçe devreye girecek ve Galatasaray'ın Osimhen transferinde izlediği yolu izleyecek.

ARSENAL OLMAZSA FENERBAHÇE OLABİLİR

Record'un haberine göre Fenerbahçe, Viktor Gyökeres ile ilgileniyor. Gyökeres, Arsenal'e transfer olamaması durumunda yaşanabilecek bir senaryoya hazırlanıyor. Bu senaryoda başka bir kulübe kiralanma ihtimali gündeme geliyor. Galatasaray, Osimhen'i benzer bir formülle kiralamıştı. Fenerbahçe, Gyökeres'in şartlarını öğrenmek için iletişime geçti.

27 yaşındaki İsveçli oyuncu bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 33 maçta 39 gol atarken 7 de asist yaptı. Gyökeres'in bu performansı büyük takımların dikkatini çekti.