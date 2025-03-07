Fenerbahçe’nin çeyrek finale çıkma ihtimalini hesapladılar: İlk maç sonrası büyük şok

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Fenerbahçe’nin çeyrek finale çıkma ihtimalini hesapladılar: İlk maç sonrası büyük şok

Fenerbahçe’nin Rangers’a 3-1 mağlup olduğu ilk maç sonrası çeyrek finale çıkma ihtimali merak konusu oldu. Yapılan hesaplamaya göre ilk maç öncesi favori gösterilen sarı lacivertliler büyük şok yaşadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada tur şansını zora sokan sarı-lacivertilerin, çeyrek finale çıkma ihtimali açıklandı.

Ünlü futbol veri sitesi Football Meets Data, Fenerbahçe-Rangers karşılaşması sonrası iki takımın çeyrek final oynama şansını hesapladı.

Buna göre Rangers'ın tur şansı yüzde 88 olarak gösterildi. Fenerbahçe'nin İskoçya'da Rangers'ı devirerek çeyrek finale yükselme ihtimali ise yüzde 12 olarak belirlendi.

Rangers ile Fenerbahçe, 3-1 sona eren karşılaşmanın rövanşında 13 Mart Perşembe saat 23.00'te Ibrox Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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