Fenerbahçe'nin deplasman fobisi hortladı

Bu sezon deplasmanda oynadığı dört Süper Lig maçının birini kazanan Fenerbahçe aldığı üç beraberlikle 2018-19 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonun ilk dört dış saha karşılaşmasının üçünde puan bıraktı.

Sarı lacivertlilerin deplasmanda aldığı başarısız sonuçlar Avrupa'da da devam etti. Şampiyonlar Ligi elemesinde Kanarya Hollanda'da Feyenoord'a 2-1 ve Portekiz'de Benfica'ya 1-0 kaybetti. Avrupa Ligi'nin ilk maçında da Fenerbahçe, Dinamo Zagrep deplasmanından da 3-1 yenik ayrıldı.

Sarı lacivertliler bu sezonki deplasman performansı şöyle:

Feyenoord - Fenerbahçe 2-1

Göztepe- Fenerbahçe 0-0

Benfica -Fenerbahçe 1-0

Kasımpaşa- Fenerbahçe 1-1

Samsunspor -Fenerbahçe 0-0

Geçen sezon Jose Mouirnho yönetiminde Fenerbahçe deplasmanlara aynı bu sezon olduğu gibi Göztepe beraberliği ile başlamıştı. 2-2 biten maçtan sonra sarı lacivertliler Rizespor'u 5-0, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u 2-0 yenerek 10 puan toplamıştı.

2018-19'DAN BERİ EN KÖTÜ DEPLASMAN PERFORMANSI

2018-19 Sezonu'nda Fenerbahçe ilk yarıyı küme düşme bölgesinde bitirmiş ilk dört deplasman maçında bir galibiyet üç yenilgi almıştı. Sarı lacivertlilerin aldığı sonuçlar şöyleydi...

Yeni Malatya - Fenerbahçe 1-0

Göztepe - Fenerbahçe 1-0

Konyaspor -Fenerbahçe 0-1

Rizespor -Fenerbahçe 3-0