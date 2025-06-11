Fenerbahçe'nin Diouf transferi suya mı düştü?

Fenerbahçe’nin yatırım transferi olarak bir süre önce anlaşma sağladığı iddia edilen 17 yaşındaki Senegalli Amara Diouf ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Geçirdiği sakatlık nedeniyle Fenerbahçe’nin detaylı sağlık kontrolü yaptıracağı genç yetenek için Senegal’deki kulübü Generation Foot’un ortağı ve Fransız kulübü Metz’in başkanı Bernard Serin’den kafa karıştıran açıklama geldi.

Serin, yaptığı açıklamada kural gereği Diouf’un 18 yaşına gelmeden Senegal dışına transfer olamayacağını ifade etti.

Serin, şu ifadeleri kullandı:

“Generation Foot’taki sözleşmesini uzatmasını istiyoruz çünkü 18 yaşına gelmeden Senegal’den ayrılamaz. Kural bu. Henüz 17 yaşında. Bir sonraki sözleşmesini Senegal’de imzalaması gerekiyor. Sadece bir yıllığına bile olsa 18 yaşına gelmeden, yani 2026 Haziran’dan önce Senegal’den ayrılamaz.

Muazzam niteliklere sahip bu çocuğa çok bağlıyız. Onun mantıklı yolu seçmesini umuyoruz. İyi koşullarda ve başarılı bir şekilde iyileşmeli.”

Fenerbahçe’nin bu transfer konusunda nasıl adım atacağı merak ediliyor.