Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Ogün Altıparmak hayatını kaybetti

Futbola Karşıyaka'da başlayan 24 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan Ogün Altıparmak, sarı-lacivertli forma altında birçok başarıya ulaştı. 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan eski milli futbolcu, 1970-1971 sezonunda gol kralı oldu. Altıparmak ayrıca kulübün ilk gol kralı olan ismi olarak kayıtlara geçti.

Aktif sporculuğu bıraktığı 1971 yılından itibaren siyasete atılan Ogün Altıparmak, bir dönem de kulüpte yönetici olarak görev yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ogün (Altıparmak) abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ogün Altıparmak'ın cenazesi yarın saat 14.30'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapılacak törenin ardından Erenköy Galip Paşa Camii'nden ikindi vaktinde kaldırılacak ve Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TFF’DEN OGÜN ALTIPARMAK İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 85 yaşında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ogün Altıparmak için başsağlığı mesajı paylaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Ogün Altıparmak'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ogün Altıparmak'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

OGÜN ALTIPARMAK KİMDİR?

Ogün Altıparmak 10 Kasım 1938'de Adapazarı'nda doğdu. Futbola 1950'li yılların sonunda Karşıyaka'da başladı. 1963'te bacağının kırık olmasına rağmen, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transferin sağlanmasında iş insanı Kadir Has'ın katkısı büyük olmuştur. Sarı-lacivertli forma ile uzun yıllar geçiren golcü futbolcu, sağ açık ve santrfor mevkilerinde görev yaptı.

Fenerbahçe'nin 4 lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası kazanan kadrolarında yer aldı. Golcülüğü ile dikkat çeken Ogün Altıparmak, 1970-1971 sezonunda 16 golle gol kralı oldu. 1968-69 Şampiyon Kulüpler Kupası sezonunda Fenerbahçe'nin Manchester City'i 2-1 yenerek bir üst tura çıktığı maçta Abdullah Çevrim ile beraber iki golden birini attı. 1968 senesinde ABD'ye transfer olarak bir sezonluğuna Washington Whips'da oynadı. 1959-1971 yılları arasında Türkiye 1. Liginde oynadığı 306 maçta attığı 106 golle lig tarihinde 100 golü geçen 5. futbolcu olmuştur.

Aktif sporculuğu bıraktıktan sonra siyasete atılan Ogün Altıparmak, Fenerbahçe SK 1372 sicil numaralı yüksek divan kurulu üyesi olarak, Hasan Özaydın'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'de yönetici olarak da görev yaptı. Altıparmak'ın Anavatan Partisi (ANAP) Kadıköy ilçe teşkilatı başkanlığı yaptığı dönemde, partisi Kadıköy'de genel ve yerel seçimleri kazandı. Partisi tarafından Belediye başkanlığı ve milletvekilliği için aday olması taleplerini reddetti. 1987'de partisine yönelik birtakım eleştirilerde bulunarak istifa etti. Daha sonra aynı yıl Doğru Yol Partisi'ne (DYP) katıldı. 1970'lerin son yıllarından itibaren ithalat-ihracat işiyle uğraştı, daha sonra spor yazarlığına başladı. 1971-1972 sezonunda on bir haftalığına Giresunspor'da teknik direktörlük yaptı. 1986-1987 yıllarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

İzmir Ticaret Lisesi ve ardından İzmir Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'ndan mezun olan Ogün Altıparmak, vatani görevini 1964 yılında yedek subay öğretmen olarak yaptıktan sonra İzmir İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi'ne kaydoldu ve lisans öğrenimini burada tamamladı. Esin Ayyıldız ile evli olup, Okan ve Batur adında iki erkek çocuğa sahip olan Ogün Altıparmak'ın küçük oğlu Batur Altıparmak[3] Fenerbahçe'nin altyapısından yetişip, bu takımda profesyonel olduktan sonra sırasıyla Gaziantepspor, Çengelköyspor, tekrar Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Zeytinburnu ve Şekerspor'da forma giymesini müteakip 2001'de futbolu bırakarak menajerliğe başladı.

OGÜN ALTIPARMAK'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

1955-1963 Karşıyaka

1963-1968 Fenerbahçe

1968-1969 Washington Whips

1969-1971 Fenerbahçe