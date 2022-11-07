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Bir dönem Fenerbahçe'nin yıldızıydı. Futbolu bırakıyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego Ribas, kariyerini noktalıyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 13:04
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Fenerbahçe'nin efsane kadrosunda yerdı. Şimdi Flamengo formasıyla emekli oluyor. Diego Ribas

Bir dönem Fenerbahçe'nin yıldızıydı. Futbolu bırakıyor
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Diego Ribas jübileye hazırlanıyor. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, futbolculuk kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

Ülkesinde Flamengo için ter döken 37 yaşındaki oyuncu, 13 Kasım'da Lig'de oynayacakları Avai maçından sonra futbolculuk yaşantısını noktalayacak.

Brezilyalı yıldız, 2014 - 2015 ve 2015 - 2016 sezonlarında Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli formayla 75 maça çıkan Diego Ribas, 8 kez fileleri sarstı, 13'te gol pası verdi.

Deneyimli oyuncu Fenerbahçe'nin yanı sıra Porto, Werder Bremen, Juventus ve Atletico Madrid gibi önemli takımlarda da görev yaptı.

2016 yılından bu yana Flamengo için mücadele eden Diego Ribas, Brezilya Milli Takımında 34 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

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