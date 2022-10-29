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Alex De Souza'dan flaş karar

Sao Paulo U20 Teknik Direktörü Alex de Souza, antrenörlük kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 12:59
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Fenerbahçe'nin efsanesi Alex De Souza Sao U20 teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı

Alex De Souza'dan flaş karar
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Alex de Souza, Fenerbahçe kariyerinin ardından ülkesine dönmüş ve kısa bir süre forma giydikten sonra aktif futbol yaşantısına veda etmişti.

Ardından antrenörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başlayan Brezilyalı efsane, aldığı kararı futbolseverlerle paylaştı.

Alex de Souza ayrılık kararını açıklarken, "Bana bu fırsatı verdiği için Sao Paulo'ya çok minnettarım. Başkana, yönetim kuruluna, çalışanlara, günden güne sistemi anlamama çok yardımcı olan futbolculara teşekkür etmek istiyorum.

Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için şükran doluyum. Gerçekten sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu" ifadelerini kullandı.

İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Alex, Sao Paulo U20 Takımı'nın başına geçen yıl nisan ayında geçmişti. Takımın başında 88 maçta görev yapan Alex de Souza, 51 galibiyet, 18 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

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