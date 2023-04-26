Fenerbahçe'nin en büyük kabusu 30 dakika

Son iki maçını 90+'larda kazanan Fenerbahçe, İstanbulspor'a aynı şekilde puan verdi. Bu sezon 90'dan sonra attığı 11 golle hanesine 13 puan yazdıran sarı-lacivertliler, son yarım saatlik dilime bakıldığında ise büyük sıkıntı yaşadı.

Lider Galatasaray'ın Karagümrük'e takıldığı haftada ayağına gelen fırsatı değerlendiremeyen Kanarya'nın, 2-0 öne geçtiği maç 3-3 biterken İstanbulspor'a 66 ve 90+6'da yediği iki golle bir puan verdi.

Sabah'ın haberine göre bu sezon 9 maçta puan bırakan (4B-5M) Fenerbahçe'nin, 7 karşılaşmadaki hüsranına son yarım saatte yediği (4M- 3B) goller sebep oldu.

MUHAMMED'İ DURDURAMADI

Şampiyonluk yolunda yaşanan konsantrasyon eksikliği 18 puanın yitirilmesiyle sonuçlandı. Kalesi 60 ila 90+ arasında 23 kez düşen Kanarya, gollerin yüzde 64'ünü bu dakikalarda yerken, bu süre içerisinde ligin de en çok fileleri sarsılan 2. takımı oldu. Karagümrük ve Alanya 24 gol yiyerek zirvede yer aldı. Ümraniye'de Valentin ve Mrsic'e engel olamayan Fenerbahçe, Konyaspor'da Muhammed'i durduramadı.

EZE BAŞROLDE

Giresun'da Sainz dublesiyle fişi çekerken Trabzon'da Gomez ve Trezeguet'ye, Adana Demir'de Ndiaye'ye avlandı. Beşiktaş maçında Cenk, Redmond ile Aboubakar durdurulamazken İstanbulspor'da da Ethemi ile Eze başrolü üstlendi.

