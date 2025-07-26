Fenerbahçe'nin en değerlisi resmen ayrıldı! İşte yeni takımı...

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin en değerlisi resmen ayrıldı! İşte yeni takımı...

Son olarak Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da forma giyen Nigel Hayes-Davis'in yeni takımı belli oldu. Yıldız oyuncu, NBA'e transfer oldu.

NBA takımlarından Phoenix Suns, son olarak Fenerbahçe Beko'da oynayan serbest statüdeki forvet Nigel Hayes-Davis ile sözleşme imzaladı.

Phoenix Suns'ın açıklamasında "Nigel resmen Phoenix Suns'ta." denildi.

Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'da geçen sezon THY Avrupa Ligi, lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.

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Sarı-lacivertli formayı 2 sezondur giyen Nigel Hayes-Davis, THY Avrupa Ligi’nde dörtlü finalin en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne de layık görüldü.

Nigel Hayes-Davis, kariyerinde NBA'de Wisconsin, New York Knicks, LA Lakers, Toronto, Sacramento takımları ile Galatasaray, Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe Beko'da görev yaptı.

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