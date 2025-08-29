Fenerbahçe'nin en maliyetli transferi! Anlaştılar

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'ya elendikten sonra Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz ekibiyle yeniden masaya oturan Fenerbahçe'nin son yaptığı teklif kabul edildi.

FENERBAHÇE BENFICA İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Benfica ile Kerem Aktürkoğlu transferi için 22.5 milyon Euro + 2.5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELEYEN GOLÜ ATTI

Sarı-lacivertliler, Benfica ile play-off turu öncesinde Aktürkoğlu için anlaşmaya varmış ancak milli yıldızı eşleşmede oynatamayacak olması nedeniyle teklifini geri çekmişti. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne milli futbolcunun golüyle veda etmesinin ardından transferi bu kez tamamladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU YENİDEN TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’e Fenerbahçe formasıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Milli yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.