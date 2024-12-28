Fenerbahçe’nin ertelenen Eurolegue maçının tarihi açıklandı

Paris Basketball ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Fransız takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmişti.



Karşılaşmanın oynanacağı tarih belli oldu. Paris Basketball ile Fenerbahçe Beko, 3 Mart Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"EuroLeague tarafından ertelenen Paris Basketball – Fenerbahçe Beko 17. hafta karşılaşması 3 Mart Pazartesi günü Adidas Arena’da oynanacaktır."