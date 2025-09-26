Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı yıldızları amatör takımda yeniden buluştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye 2009'da Corinthians'tan birlikte transfer olan Cristian Baroni ile Andre Santos, Brezilya amatör kulüplerinden Comunidade da Praia'da yeniden buluştular.

Fenerbahçe’nin eski Brezilyalı yıldızları Cristian Baroni ve Andre Santos, bu kez amatör ligde aynı takımda forma giyecek.

a.jpg

FENERBAHÇE'YE DE BİRLİKTE TRANSFER OLMUŞLARDI

İki futbolcunun yolu, Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde mücadele eden Comunidade da Praia kulübünde kesişti.

İki eski dost, 2009'da Corinthians'tan Fenerbahçe'ye birlikte transfer olmuş ve Baroni 5, Andre Santos ise 2 sezon sarı lacivertli formayı giymişti.

baroni.jpg

BARONI’Yİ ANDRE SANTOS DAVET ETTİ

Brezilya basınına göre; Cristian Baroni’nin Comunidade da Praia kulübüne katılma fikri Andre Santos’tan geldi. Brezilyalı futbolcu, daveti geri çevirmedi ve yeşil-siyahlı ekibe dahil oldu.

DENEYİMLİ İSİMLERLE AYNI TAKIMDA

Cristian Baroni, yeni kulübünde sadece André Santos değil, daha önce Brezilya futbolunda iz bırakmış Rudnei, Thiago Silvy ve William Massari gibi isimlerle de yan yana oynayacak.

