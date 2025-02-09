Fenerbahçe’nin eski golcüsü Beşiktaş’ın yeni transferine övgüler yağdırdı

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Fenerbahçe’nin eski golcüsü Beşiktaş’ın yeni transferine övgüler yağdırdı

Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo ile ilgili yapılan bir açıklama dikkat çekti. Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Arroyo’ya övgüler yağdırdı.

Beşiktaş ara transferdeki ilk hamlesini Keny Arroyo ile yaptı. Ekvadorlu oyuncu gece saatlerinde İstanbul’a geldi. 18 yaşındaki oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Beşiktaş’ın yeni transferi Arroyo için övgüler yağdırdı. Kendisi gibi Ekvadorlu olan genç oyuncunun çok yetenekli olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu ülke basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok yetenekli bir oyuncu. Kendisiyle biraz konuştum ve ona İstanbul konusunda yardımcı olabileceğimi söyledim. Çok şükür güzel ayrıldım ve orada halâ birçok arkadaşım var. Nerelerde kalabileceği yönünde tavsiyelerde bulundum, çünkü ben Beşiktaş'ın antrenman sahasına iki dakika uzaklıkta yaşıyordum."

"TARAFTAR ONA BAYILACAK"

Arroyo'ya ne gibi tavsiyelerde bulunduğu sorulan Valencia, "Türkiye'de çok fiziğe dayalı bir futbol oynanıyor. Ama Keny'nin sahip olduğu yetenekle bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta harika işler başaracağını düşünüyorum. Harika bir takıma gidiyor, harika bir taraftarın önünde futbol oynayacak. Beşiktaş taraftarı ona bayılacak" şeklinde konuştu.

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