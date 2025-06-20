Fenerbahçe'nin eski golcüsünden Ali Koç'a destek! "Kesinlikle istifa etmemeli"

Fenerbahçe'nin eski santrforu Serdar Dursun, İstanbul sokaklarında dolaşırken kameralara yakalandı.



Magazin Burada'ya konuşan Dursun, "Ali Koç istifa etmeli mi?" sorusuna, "Ali Koç kesinlikle istifa etmemeli. Kaç seneden beri bir emek var. Ali Koç devam etmeli." cevabını verdi.

"UZUN BOYLU FORVET"

Tecrübeli golcü, "Fenerbahçe bir forvet arayışında. Takımın forveti sence nasıl olmalı?" sorusu üzerine ise, "Uzun boylu, topu tutan, tecrübeli, sakinliği olan bir forvet olur inşallah" ifadelerini kullandı.