Fenerbahçe'nin eski hocası İtalyan devine imzayı attı

Voleybolda Milletler Ligi heyecanı final serisi ile devam ederken yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden kulüpler boş durmuyor.
İtalya Ligi ekiplerinden Vero Volley Milano başantrenör Stefano Lavarini’yi takımının başına getirdi.
Son olarak Fenerbahçe Opet’i çalıştıran İtalyan başantrenör burada geçirdiği 1 senenin ardından sarı-lacivertlilerle yollarını ayırmıştı.
Lavarini yönetiminde Fenerbahçe Opet Sulanlar Ligi ve AXA Sigorta Kupa Voley’de şampiyonluğa ulaşırken CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde elenmişti.
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